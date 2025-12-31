Quarta, 31 de Dezembro de 2025
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília

Necessidade é resguardar ordem e proteger processo criminal, diz

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/12/2025 às 15h12

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, manteve , nesta terça-feira (30), a prisão preventiva de Alan Diego dos Santos Rodrigues, condenado por tentativa de ataque ao instalar uma bomba no eixo de um caminhão-tanque estacionado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, em 24 de dezembro de 2022.

Na decisão, proferida na Petição (Pet) 12445, Moraes explica que existe o risco real de que, se for solto, o réu possa cometer novos crimes. Ele relembrou que Alan Diego fugiu de Brasília logo após o atentado frustrado no aeroporto e somente foi preso em junho deste ano, em Mato Grosso, após ser procurado pela polícia.

“Há, portanto, fortes e graves indícios do risco concreto da reiteração delitiva e à aplicação de lei penal, em razão da fuga após a prática dos crimes, considerando o início da instrução criminal, após o recebimento da denúncia”, escreveu.

O magistrado destacou, na decisão publicada nesta quarta-feira (31), não haver qualquer fato novo que mude a atual situação.

“Destaca-se a necessidade de resguardar a ordem pública e da instrução criminal, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.”

Em outubro, o ministro já havia negado o pedido de soltura feito pela defesa do condenado .

Tentativa de golpe

Alan está preso desde junho deste ano por decisão do ministro, após a Procuradoria Geral da República (PGR) apresentar denúncia contra ele e outras duas pessoas pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada, além de requerer sua prisão preventiva .

Outros dois envolvidos no mesmo episódio da bomba no caminhão, na véspera do Natal de 2022, são: o blogueiro Wellington Macedo de Souza, condenado a 6 anos de prisão por planejar o atentado e dar carona a Alan no dia do ocorrido; e George Washington de Oliveira Sousa, que admitiu ter comprado um arsenal adotado na tentativa de atentado, como explosivos e munições.

De acordo com os autos, Alan Diego dos Santos Rodrigues instalou a bomba em um caminhão-tanque estacionado nas imediações do aeroporto da capital federal e confessou ter recebido o artefato no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, onde pessoas defendiam um golpe de Estado.

Em maio de 2023, a 10ª Vara Federal do Distrito Federal condenou Alan Diego e outros dois acusados a cinco anos e quatro meses de prisão em regime fechado pelos crimes de explosão e incêndio.

A investigação foi então encaminhada ao STF para análise de eventuais crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Em dezembro de 2025, em sessão virtual, a Primeira Turma da Corte Suprema decidiu, por unanimidade, tornar Alan Diego réu por crimes mais graves relacionados ao Estado Democrático de Direito, como tentativa de golpe de Estado e associação criminosa armada. Portanto, aceitando a denúncia da PGR.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para receber visita de sogro

Justificativa é a necessidade de garantir a segurança e a disciplina

 © Arthur Max/MRE
Justiça Há 16 horas

Moraes pede que Filipe Martins explique uso de rede social

Magistrado intimou defesa sobre suposto acesso indevido

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Dono do Banco Master e ex-presidente do BRB depõem à PF nesta terça

Diretor de fiscalização do Banco Central também presta depoimento

 © Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 1 dia

PGR descarta ilicitude e arquiva pedido para investigar Moraes

Para advogado, esposa do ministro mantinha contrato com Banco Master

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 4 dias

Trama golpista: prisões são mantidas após audiência de custódia

Moraes decretou prisão domiciliar de 10 condenados

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 28°
32° Sensação
2.88 km/h Vento
80% Umidade
100% (12.42mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
27° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
26° 13°
Segunda
28° 11°
Últimas notícias
Saúde Há 22 segundos

Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah por R$ 7,5 bilhões
Geral Há 47 minutos

Lotéricas ficam cheias em dia de sorteio da Mega da Virada
Justiça Há 47 minutos

Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília
Saúde Há 47 minutos

Mais de 107 mil pacientes são atendidos pelo SUS Gaúcho no Estado em 75 dias
Geral Há 2 horas

Maior réveillon do mundo, Rio poderá ter chuva com ressaca

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,780,27 -0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6915 (30/12/25)
05
19
21
51
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3575 (30/12/25)
02
04
05
07
08
09
10
12
13
14
15
17
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias