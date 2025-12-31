Quarta, 31 de Dezembro de 2025
Suspeito de atropelar e arrastar policial militar se entrega à polícia em Três Passos

Homem envolvido no atropelamento de um PM em Crissiumal apresentou-se à Polícia Civil nesta quarta-feira e foi encaminhado ao presídio

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
31/12/2025 às 14h08 Atualizada em 31/12/2025 às 14h55
(Foto: Reprodução)

O homem indiciado por atropelar e arrastar um policial militar ao fugir de abordagem no município de Crissiumal, no noroeste gaúcho, se apresentou à Polícia Civil de Três Passos no começo da tarde desta quarta-feira (31).

Celso Luiz dos Santos Leal estava com prisão preventiva decretada e era considerado foragido. Em contato com a advogada Patricia Savela, ele foi orientado a se entregar, uma vez que era procurado na região. Leal, que trabalha como autônomo, é morador de Crissiumal, onde ocorreu o fato.

O atropelamento ocorreu na madrugada do último sábado (27), durante abordagem policial na Rua Pacaembu, em Crissiumal. Câmera de monitoramento captou o momento em que Leal arranca o veículo bruscamente e atinge o agente, que tentava impedir a fuga (assista abaixo).

O policial teria sido arrastado em alta velocidade por cerca de 300 metros, sofreu lesões e chegou a ser internado, mas recebeu alta médica no começo da semana. O motorista foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, devido ao fato de se tratar de policial no exercício da função.

Segundo a advogada, o condutor não tinha intenção de ferir o policial, mas teria ficado nervoso no momento da abordagem porque estava voltando de uma festa e o carro não estaria com a documentação em dia.

Ele estava acompanhado da mulher e do filho, e pensou que teria o veículo apreendido, segundo a defesa. A advogada acompanhou a apresentação à polícia e informou que ele será levado ao Presídio de Três Passos depois de passar pro exame de corpo de delito (leia a nota da defesa na íntegra abaixo).

O delegado William Garcez, que conduz a investigação, informou à reportagem que o motorista se apresentou e optou por ficar em silêncio. A advogada vai ingressar com pedido de revogação da prisão.

 

Leia a nota da defesa na íntegra

"Celso Luiz dos Santos Leal apresentou-se voluntariamente na Delegacia de Polícia de Três Passos para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. É do conhecimento da defesa as informações que circulam na imprensa sobre uma suposta tentativa de homicídio qualificado contra um agente policial, envolvendo atropelamento e arraste.

No entanto, a defesa enfatiza que a narrativa completa dos fatos não foi totalmente divulgada e que há aspectos cruciais e questões não abordadas na abordagem policial inicial que serão apresentados e debatidos perante o Poder Judiciário.

A procuradora salienta que a apresentação espontânea de Celso demonstra sua intenção de colaborar com a Justiça e submeter-se ao devido processo legal. A acusação é grave, mas a verdade dos fatos será plenamente demonstrada.

Buscaremos a imediata revogação da prisão preventiva, uma vez que medidas cautelares como esta devem ser excepcionais e somente aplicadas em casos de estrita necessidade, o que, acreditamos, não se sustenta diante do quadro probatório que será apresentado pela defesa".

 

 

