Idosa de 90 anos é gravemente ferida após atropelamento

Vítima foi atingida enquanto atravessava a faixa de pedestres em avenida de Palmeira das Missões

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações 39º BPM - Brigada Militar
31/12/2025 às 10h42
Uma mulher de 90 anos sofreu ferimentos graves após ser atropelada na manhã desta terça-feira (30), na Avenida Independência, em Palmeira das Missões. O atendimento da ocorrência foi realizado pela Brigada Militar.

De acordo com informações da corporação, o veículo seguia no sentido bairro/centro quando o motorista, ao se aproximar da faixa de pedestres, não percebeu a presença da idosa, que atravessava a via no momento do impacto.

O condutor prestou auxílio imediato à vítima e acionou os serviços de emergência. A idosa recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao hospital do município, onde permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde é considerado grave.

O motorista foi levado à Delegacia de Polícia, onde realizou o teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool. A ocorrência foi registrada e ficará sob investigação das autoridades competentes.

 
