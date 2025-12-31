Quarta, 31 de Dezembro de 2025
PRF dá início à Operação Ano Novo nas rodovias federais

Fiscalizações seguem até domingo com prioridade no combate à combinação de álcool e direção

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Agência Brasil
31/12/2025 às 10h20
PRF dá início à Operação Ano Novo nas rodovias federais
(Foto: Agência Brasil)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta terça-feira, dia 30, a Operação Ano Novo, que terá como principal diretriz a tolerância zero para motoristas que dirigem após o consumo de bebidas alcoólicas.

As ações de fiscalização e conscientização se estendem até o próximo domingo em rodovias federais de todo o país. O reforço no combate à embriaguez ao volante tem como principal meta reduzir o número de acidentes e de mortes no trânsito durante o período festivo.

De janeiro a novembro deste ano, foram registrados mais de 3,3 mil acidentes envolvendo condutores que dirigiam após ingerir álcool. Nessas ocorrências, mais de 200 pessoas perderam a vida, número que representa um aumento de 15% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, Jeferson Almeida, ressalta que, além do grande fluxo de veículos, a ingestão de álcool é uma preocupação central da operação. Segundo ele, a fiscalização se intensifica em pontos como ultrapassagens e excesso de velocidade, mas há atenção especial ao consumo de bebidas alcoólicas, comum em datas comemorativas. Por isso, a PRF também promove ações educativas e orienta que quem beber não pegue a estrada.

A identificação da embriaguez é realizada por meio do teste do etilômetro, conhecido como bafômetro. Dirigir sob efeito de álcool, seja pela constatação do teste ou pela recusa em realizá-lo, configura infração gravíssima, com multa de R$ 2.934 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses.

Quando o exame aponta índice superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar expelido, o motorista é enquadrado por crime de trânsito e pode ser detido. Somente neste ano, a PRF já prendeu mais de 3 mil condutores por dirigir sob influência de álcool.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
