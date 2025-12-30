Florestas são uma fonte de benefícios para o ser humano

O marco inicial da aceleração global do desmatamento ocorreu com a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, por volta de 1760. A necessidade de carvão vegetal, madeira para caminhos-de-ferro e expansão urbana dizimou as florestas temperadas.

Entre os países com grandes áreas de florestas primárias, apenas Indonésia e a Malásia conseguiram manter as taxas de perda de florestas primárias próximas aos níveis mais baixos já registrados.

"O desmatamento, as queimadas, a poluição do ar, a alteração das temperaturas têm afetado a saúde e o bem-estar da população. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um de seus princípios, houve muitos acertos do poder público e da sociedade civil organizada quanto ao dever de proteger e preservar a natureza em benefício das futuras gerações" salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Para o professor Romeu Jaques Lombardi, especialista em meio ambiente, um dos fatores que determinam a importância das florestas para o futuro das gerações é a regulação climática, já que existe uma influência direta das florestas sobre o ambiente e o clima, principalmente em relação à temperatura e à umidade.

Segundo pesquisa da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo), cada hectare de floresta em desenvolvimento é capaz de absorver de 150 a 200 toneladas de carbono, sendo um aspecto positivo no processo de utilização das florestas no combate à poluição.

"Os créditos de remoção de carbono das florestas plantadas são cada vez mais reconhecidos como grande esperança contra o aquecimento global, pois a redução de emissões se mostrou insuficiente para limitar o aumento das temperaturas em 1,5ºC neste século" finaliza Vininha F. Carvalho.