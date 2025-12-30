Quarta, 31 de Dezembro de 2025
Carro é encontrado acidentado e abandonado às margens da RS-342, em Horizontina

Carro é encontrado acidentado e abandonado às margens da RS-342, em Horizontina.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícia
30/12/2025 às 11h16 Atualizada em 30/12/2025 às 11h45
Carro é encontrado acidentado e abandonado às margens da RS-342, em Horizontina
(Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)

Um veículo foi encontrado acidentado e abandonado na vegetação às margens da rodovia RS-342, em Horizontina, no início da manhã desta terça-feira (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30min para atender a ocorrência.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que não havia ninguém no interior ou nas proximidades do veículo. Trata-se de um automóvel Gol, de cor branca, emplacado em Horizontina.

Conforme apurado, o carro trafegava no sentido Horizontina–Três de Maio quando saiu da pista, parando em meio a árvores na lateral da rodovia.

As circunstâncias do acidente e o paradeiro do condutor não foram informados.

 

 

(Foto: Arquivo Pessoal)
Tragédia Viária Há 1 dia

Jovem natural de Derrubadas, de 23 anos, morre após ser atropelada no Litoral Norte

Vítima ficou internada por cinco dias em Porto Alegre, mas não resistiu aos ferimentos.
Saidinha Natalina Há 1 dia

Detento beneficiado com saidinha é suspeito de furtar veículo em Iraí

Automóvel teria sido levado nas proximidades do presídio e, segundo a polícia, já estaria na região de Chapecó

 (Foto: Comando Rodoviário da Brigada Militar/Divulgação)
Tragédia rodoviária Há 2 dias

Colisão frontal na ERS-342 deixa jovem morta em Independência

Acidente entre caminhonete e caminhão ocorreu à noite; vítima tinha 24 anos

