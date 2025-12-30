Carro é encontrado acidentado e abandonado às margens da RS-342, em Horizontina.

Um veículo foi encontrado acidentado e abandonado na vegetação às margens da rodovia RS-342, em Horizontina, no início da manhã desta terça-feira (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30min para atender a ocorrência.
Ao chegar ao local, a guarnição constatou que não havia ninguém no interior ou nas proximidades do veículo. Trata-se de um automóvel Gol, de cor branca, emplacado em Horizontina.
Conforme apurado, o carro trafegava no sentido Horizontina–Três de Maio quando saiu da pista, parando em meio a árvores na lateral da rodovia.
As circunstâncias do acidente e o paradeiro do condutor não foram informados.
