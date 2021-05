Comissão da Covid-19 ouvirá ministro da Ciência e Tecnologia nesta segunda

Marcos Pontes vai discutir os impactos do corte no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre as pesquisas feitas no país - Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão Temporária da Covid-19 vai promover uma audiência pública remota, nesta segunda-feira (24), às 10h, para ouvir o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.

A audiência tem o objetivo de discutir o impacto do corte no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre as pesquisas em andamento no país. A pasta teve R$ 272 milhões bloqueados no Orçamento de 2021. O encontro virtual também vai permitir atualizar as informações sobre investimentos em pesquisa e tecnologia para alternativas de vacinação contra a covid-19. A audiência foi solicitada pelo relator da comissão, senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Presidida pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), a Comissão Temporária da Covid-19 foi criada para acompanhar as ações do governo nas questões de saúde pública relacionadas ao coronavírus. A comissão tem previsão de funcionamento até 30 de junho.

A audiência será realizada de forma interativa, com a possibilidade de participação popular. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas por meio do portal e-Cidadania ou pelo telefone do Alô Senado (0800 612211).