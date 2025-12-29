Jovem natural de Derrubadas, de 23 anos, morre após ser atropelada no Litoral Norte

Uma jovem moradora de Lajeado foi sepultada neste domingo (28) no município de Derrubadas, no noroeste do estado. Ela foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de dezembro em Torres, no Litoral Norte.

No início da tarde daquele domingo (21) houve a colisão entre uma caminhonete Volkswagen Saveiro e um automóvel Ford Fiesta, ambos emplacados em Passo de Torres-SC, na rua Luiz Gonzaga Capaverde, no Bairro Igra Sul, em Torres. Após a colisão, um dos veículos capotou e atingiu dois pedestres. A moradora de Lajeado, Diovana de Lima (23), sofreu ferimentos graves. Ela apresentava um corte profundo na nuca e outras diversas escoriações.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outras duas pessoas sofreram escoriações e também foram atendidas no local. Devido a gravidade dos ferimentos, Diovana foi transferida ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, onde ficou internada até a tarde de sexta-feira (26), quando não resistiu e faleceu.

O corpo da jovem foi velado e sepultado ontem (28) no município de origem de sua família, Derrubadas.

