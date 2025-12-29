Detento beneficiado com saidinha é suspeito de furtar veículo em Iraí

Um homem que estava preso e recebeu o benefício popularmente conhecido como “saidinha de Natal” é suspeito de furtar um veículo nas proximidades do Presídio de Iraí. Conforme relato dos proprietários do automóvel, o indivíduo chegou a um estabelecimento comercial pedindo ajuda para chamar um táxi e entrar em contato com familiares, sendo prontamente auxiliado pelas pessoas que estavam no local.

No entanto, somente após algum tempo os proprietários perceberam o desaparecimento do veículo. Câmeras de segurança analisadas pela polícia registraram toda a ação, confirmando o furto. De acordo com as informações mais recentes, obtidas junto aos setores de inteligência, o automóvel já estaria na região de Chapecó, e o caso segue sendo apurado pelas forças de segurança.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.