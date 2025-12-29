Terça, 30 de Dezembro de 2025
Queda de motocicleta deixa jovem ferido na RSC-472, em Tenente Portela

Acidente ocorreu na tarde de sábado e vítima foi levada ao Hospital Santo Antônio

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações MB Noticias
29/12/2025 às 11h27
Um jovem de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde de sábado, 27 de dezembro de 2025, na RSC-472, em Tenente Portela. O sinistro foi registrado por volta das 14h37min, nas proximidades da localidade de Daltro Filho.

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionado por populares que presenciaram o acidente. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que a vítima já havia sido socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Conforme informações preliminares, o jovem conduzia uma motocicleta Honda CG Fan 150. Até o momento, não há dados oficiais sobre o estado de saúde da vítima, nem sobre as causas da queda.

A ocorrência também contou com o apoio da Brigada Militar, que esteve no local com a viatura VTR 15374.

 
