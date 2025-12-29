Colisão frontal na ERS-342 deixa jovem morta em Independência

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (28) resultou na morte de uma mulher na ERS-342, em Independência. A colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão aconteceu por volta das 20h30min, no km 44 da rodovia.

A vítima fatal foi identificada como Jaine dos Santos da Luz, de 24 anos, natural de Tucunduva e moradora de Independência. Ela conduzia uma Chevrolet S10, emplacada no município, e era a única ocupante do veículo. Com o impacto, a jovem ficou presa às ferragens.

O outro veículo envolvido foi um caminhão Mercedes-Benz baú, pertencente a uma empresa de frutas de Veranópolis, que trafegava no sentido Três de Maio–Independência. O caminhão era ocupado pelo motorista, de 62 anos, e um ajudante, de 47, que sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros utilizou equipamentos de desencarceramento para acessar a vítima, mas o óbito foi confirmado no local pela equipe do Samu.