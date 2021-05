Profissionais da área de enfermagem irão receber homenagem nesta segunda-feira

Senado vai realizar sessão especial remota para comemorar O Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, comemorado no dia 12 de maio. Homenagem está marcada para esta segunda-feira, às 15h - Andréa Rêgo Barros/PCR

O Senado vai fazer sessão de homenagem a enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O requerimento (RQS 1.490/2021) foi aprovado no dia 11 de maio, em sessão remota. O Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro é comemorado no dia 12 de maio e a cerimônia no Senado está marcada para esta segunda-feira (24), às 15h.

O autor do requerimento é o senador Fabiano Contarato (Rede-ES). No pedido de homenagem, ele lembra que os profissionais de enfermagem colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas — e mesmo assim a profissão continua desvalorizada no Brasil. Para Contarato, o reconhecimento popular ainda não corresponde a remunerações dignas.

“Vale lembrar ainda que, enquanto o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século, o valor dos profissionais da saúde ficou ainda mais explícito e inquestionável. Pessoas de diversos países passaram a sair nas janelas e a aplaudir os verdadeiros heróis, aqueles que se colocam em risco diariamente para salvar vítimas da covid-19”, lembra o senador.

No requerimento, ele também afirma que esse reconhecimento deveria vir com a aprovação do PL 2.564/2020, do qual é autor. O projeto fixa um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. O relatório da senadora Zenaide Maia (Pros-RN) é favorável à aprovação, na forma de um substitutivo (texto alternativo).

Técnico e Auxiliar

Nesta quinta-feira (20) foi comemorado o Dia Nacional do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem. Atualmente, segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o Brasil conta com 1.440.536 técnicos e 433.536 auxiliares de enfermagem. Juntos, esses profissionais representam mais de 80% da força de trabalho do setor, segundo o Cofen.

A data encerra a Semana da Enfermagem, iniciada no dia 12 de maio com o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro. A semana foi instituída em 1960 para divulgar as atividades da categoria.

Em 2021, foi realizada a campanha Valorize a Enfermagem, que pede o apoio dos brasileiros para a aprovação do projeto que trata do piso salarial da categoria. A campanha direciona para a página da consulta pública do Senado sobre o projeto. Até agora, são quase um milhão de votos, 975 mil deles favoráveis à aprovação do projeto.

Convidados

Veja, abaixo, a lista dos profissionais convidados para participar da homenagem:

Betânia Maria dos Santos — presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)

Sônia Acioli de Oliveira — presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn)

José Antônio Costa — presidente da Associação Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (Anaten)

Solange Aparecida Caetano — diretora de formação da Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE)

Andressa Barcellos — presidente do Conselho Regional de Enfermagem no Estado do Espirito Santo (Coren/ES)

Geiza Pinheiro Quaresma — presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espirito Santo (Sindisaúde/ES)

Tânia Ortega — enfermeira no Hospital Municipal e Maternidade Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, de Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo (SP)

Mônica Calazans — enfermeira no Hospital Emílio Ribas, de São Paulo (SP)

Gabriela Veiga — líder de diversidade no Memorial Inumeráveis, dedicado às vítimas do coronavírus