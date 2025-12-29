Abordagem termina com policial arrastado por veículo em Crissiumal

Uma abordagem policial terminou de forma violenta na madrugada do último sábado (27), em Crissiumal, deixando um policial militar ferido após ser atropelado e arrastado por cerca de 300 metros. De acordo com a Polícia Civil, o motorista envolvido foi identificado como Celso Luiz dos Santos Leal, indiciado por tentativa de homicídio qualificado e considerado foragido.

O fato aconteceu por volta das 3h, na Rua Pacaembu. Durante a ação, o condutor arrancou bruscamente com o veículo ao ser abordado, atingindo um dos policiais que tentou impedir a fuga. O agente foi arrastado em alta velocidade e sofreu ferimentos. Uma câmera de monitoramento registrou toda a ação.

O delegado William Garcez instaurou inquérito policial e representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pelo Poder Judiciário. Desde então, o homem não foi mais visto na cidade. Qualquer informação que ajude a localizar o foragido pode ser repassada à Polícia Civil ou à Brigada Militar.

Não há informações oficiais sobre o estado de saúde do policial ferido, porém, conforme apuração, a expectativa era de que ele recebesse alta médica.