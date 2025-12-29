Roubo com faca no Centro de Passo Fundo termina em prisão após perseguição e colisões

Dois homens foram presos pela Brigada Militar na manhã deste domingo (28) após um roubo de veículo no Centro de Passo Fundo. A ação foi atendida pelo 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon).

O crime ocorreu na Rua Independência, onde a vítima foi ameaçada com uma faca e teve um Volkswagen Gol roubado. Após o assalto, os suspeitos fugiram com o veículo.

Durante a fuga, o carro roubado se envolveu em uma perseguição e acabou colidindo com um Chevrolet Onix, nas proximidades do ginásio do Guri, no bairro São Luiz Gonzaga. Com o impacto, os veículos atingiram um muro e um poste.

Após o acidente, os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram localizados e presos pela Brigada Militar. Um canivete foi apreendido e os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

O caso será investigado.