Brigada Militar apreende carga de cigarros contrabandeados em Esperança do Sul

Uma guarnição da Brigada Militar apreendeu, na manhã de domingo (28/12), nove mil maços de cigarros de origem estrangeira. A carga contrabandeada e avaliada em R$ 45 mil era transportada em um veículo abordado em Esperança do Sul.

A ação desencadeada no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras também resultou na prisão de um indivíduo pelo crime de contrabando.

O preso, juntamente com a mercadoria e o veículo, foi encaminhado à Polícia Federal em Santo Ângelo.

