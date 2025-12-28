Segunda, 29 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Justiça determina prisão de investigado por tentativa de homicídio de policial em Crissiumal

Crime ocorreu durante fiscalização de trânsito

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
28/12/2025 às 11h36 Atualizada em 28/12/2025 às 11h51
Justiça determina prisão de investigado por tentativa de homicídio de policial em Crissiumal
Celso Luiz dos Santos Leal não foi localizado durante cumprimento de mandado de prisão (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Equipes da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM), na noite de sábado (27/12), realizaram diligências para cumprir mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo pela prática de tentativa de homicídio qualificado. Entretanto, Celso Luiz dos Santos Leal não foi localizado.

A Polícia Civil instaurou inquérito e o mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário.

O caso

Na madrugada de sábado (27/12), Celso Luiz dos Santos Leal foi abordado pelo efetivo da BM na Rua Pacaembu em Crissiumal. O homem – que agora é considerado foragido – arrancou bruscamente o veículo e, em alta velocidade, arrastou por aproximadamente 300 metros o policial militar que tentou impedir a fuga.

 

