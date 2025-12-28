Justiça determina prisão de investigado por tentativa de homicídio de policial em Crissiumal

Celso Luiz dos Santos Leal não foi localizado durante cumprimento de mandado de prisão (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Equipes da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM), na noite de sábado (27/12), realizaram diligências para cumprir mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo pela prática de tentativa de homicídio qualificado. Entretanto, Celso Luiz dos Santos Leal não foi localizado.

A Polícia Civil instaurou inquérito e o mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário.

O caso

Na madrugada de sábado (27/12), Celso Luiz dos Santos Leal foi abordado pelo efetivo da BM na Rua Pacaembu em Crissiumal. O homem – que agora é considerado foragido – arrancou bruscamente o veículo e, em alta velocidade, arrastou por aproximadamente 300 metros o policial militar que tentou impedir a fuga.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.