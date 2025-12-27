Homem com porções de cocaína é preso em bairro de Três de Maio

Indivíduo de 35 anos carregava sete porções de cocaína e um aparelho celular (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) abordaram um indivíduo de 35 anos, na tarde de sexta-feira (26/12). Ele carregava sete porções de cocaína e um aparelho celular. As informações são do site Paulo Marques Notícias.

O fato ocorreu no bairro Pró-Morar em Três de Maio. O homem foi preso por tráfico de drogas e conduzido à Delegacia da Polícia Civil. Após os procedimentos legais, o preso foi recolhido ao Presídio Estadual de Santa Rosa.

