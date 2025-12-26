Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jovem morre e quatro ficam feridos em acidente na ERS-591 em Ametista do Sul

Veículo Celta saiu da pista e capotou próximo à Linha São Rafael, em Planalto

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Cidade Regional
26/12/2025 às 11h00
Jovem morre e quatro ficam feridos em acidente na ERS-591 em Ametista do Sul
(Foto: Cidade Regional)

Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde desta quinta-feira (25) na ERS-591, nas proximidades do quilômetro 5, perto da comunidade de Linha São Rafael. Um veículo Celta, que seguia no sentido Ametista do Sul–Planalto, saiu da pista e capotou, resultando na morte de uma jovem e deixando quatro pessoas feridas.

A vítima fatal foi identificada como Ana Paula Kafej Farias, de 23 anos, moradora de Planalto, assim como os demais ocupantes do automóvel. Equipes da Secretaria de Saúde de Ametista do Sul prestaram atendimento às vítimas, encaminhando duas ao Hospital São Gabriel, em Ametista do Sul, e outras duas ao Hospital de Planalto.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio na ocorrência, enquanto a Polícia Rodoviária Estadual permaneceu no local para orientar o trânsito e realizar os procedimentos necessários.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O preso, juntamente com a mercadoria e o veículo, foi encaminhado à Polícia Federal em Santo Ângelo (Foto: Divulgação | 7º BPM)
Em flagrante Há 16 horas

Brigada Militar apreende carga de cigarros contrabandeados em Esperança do Sul

Mercadoria foi avaliada em R$ 45 mil

 Estimativas indicam que mais de 32 mil pessoas morrem todos os anos em sinistros de trânsito no país (Foto: Diones Roberto Becker)
Dados alarmantes Há 17 horas

Trânsito no Brasil causa até dez vezes mais sequelas que mortes

Presidente do CFM destacou os custos provocados por sinistros de trânsito

 Celso Luiz dos Santos Leal não foi localizado durante cumprimento de mandado de prisão (Foto: Divulgação | Polícia Civil)
Região Celeiro Há 17 horas

Justiça determina prisão de investigado por tentativa de homicídio de policial em Crissiumal

Crime ocorreu durante fiscalização de trânsito

 Indivíduo de 35 anos carregava sete porções de cocaína e um aparelho celular (Foto: Divulgação | Polícia Civil)
Tráfico de drogas Há 2 dias

Homem com porções de cocaína é preso em bairro de Três de Maio

Fato ocorreu no bairro Pró-Morar

 Espingarda juntamente com o facão e as munições apreendidas na ação (Foto: Divulgação | 7º BPM)
Brigada Militar Há 2 dias

Crissiumal: BM apreende espingarda e munições

Homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
98% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,489,96 +2,41%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias