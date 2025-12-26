Jovem morre e quatro ficam feridos em acidente na ERS-591 em Ametista do Sul

Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde desta quinta-feira (25) na ERS-591, nas proximidades do quilômetro 5, perto da comunidade de Linha São Rafael. Um veículo Celta, que seguia no sentido Ametista do Sul–Planalto, saiu da pista e capotou, resultando na morte de uma jovem e deixando quatro pessoas feridas.

A vítima fatal foi identificada como Ana Paula Kafej Farias, de 23 anos, moradora de Planalto, assim como os demais ocupantes do automóvel. Equipes da Secretaria de Saúde de Ametista do Sul prestaram atendimento às vítimas, encaminhando duas ao Hospital São Gabriel, em Ametista do Sul, e outras duas ao Hospital de Planalto.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio na ocorrência, enquanto a Polícia Rodoviária Estadual permaneceu no local para orientar o trânsito e realizar os procedimentos necessários.