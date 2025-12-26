Carro é achado abandonado após acidente na RS-342, em Ijuí

Um veículo foi encontrado abandonado após um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (26), na RS-342, em Ijuí. A ocorrência mobilizou equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros no trecho da rodovia que dá acesso ao município de Catuípe.

No local, os agentes localizaram um automóvel Volkswagen Gol, com placas de Ijuí, que havia se envolvido no acidente. Conforme os vestígios observados, o carro teria colidido contra uma placa de sinalização antes de sair da pista, ficando camuflado em meio à vegetação às margens da rodovia.

Apesar dos danos visíveis no veículo, nenhum ocupante foi encontrado no interior do automóvel no momento do atendimento. Diante da situação, a Brigada Militar acionou o sistema de guincho do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para a remoção do carro.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.











