Quinta, 25 de Dezembro de 2025
19°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Colisão entre veículos deixa cinco feridos em Três Passos

Acidente ocorreu no início da noite desta quarta-feira no trevo da BR-468, no acesso pela Avenida Ijuí

Por: Marcelino Antunes Fonte: Três Passos News
24/12/2025 às 20h41
Colisão entre veículos deixa cinco feridos em Três Passos
(Foto: Geração Por IA)

Um acidente de trânsito entre dois veículos foi registrado na noite desta quarta-feira, 24, em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 19h39, no trevo da BR-468 de acesso à cidade pela Avenida Ijuí, no bairro Pindorama.

Conforme informações preliminares, envolveram -se na colisão, próximo ao Parque de Máquinas, uma caminhonete e um VW Gol. No carro de passeio, estariam a condutora e quatro crianças, que foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital de Caridade.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tentado Há 2 dias

Brigada Militar e SAMU atendem ocorrência de tentativa de homicídio em Miraguaí

Homem não foi atingido por disparos e caso é apurado no interior do município.

 (Fotos: Andre Eberhardt)
Trânsito Há 3 dias

EcoSport sai da pista próximo ao pórtico de Tenente Portela

Veículo perdeu o controle em frente ao Posto Hanauer em Tenente Portela, ninguém ficou ferido

 Foto: Divulgação
Acidente Há 3 dias

Idoso morre após grave acidente no interior de Tenente Portela

O idoso não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 22

 (Foto: Arquivo / Três Passos News)
Acidente Urbano Há 4 dias

Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Três Passos

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado na rua Rui Barbosa, no bairro Frei Olímpio

 Colisão entre o caminhão e o micro-ônibus ocorreu por volta das 23h de sexta-feira (19/12) (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Carazinho)
Tragédia Há 5 dias

Colisão entre caminhão e micro-ônibus deixa cinco mortos na BR-386 em Carazinho

Passagem de veículos no trecho foi liberada somente às 4h52min

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 22°
21° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (12.06mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Política Há 6 horas

Lula faz balanço de ações e desafios: "povo brasileiro é vencedor
Trânsito Há 7 horas

Colisão entre veículos deixa cinco feridos em Três Passos
Justiça Há 9 horas

Moraes autoriza visitas de filhos a Bolsonaro durante internação
Direitos Humanos Há 9 horas

Papa Leão XIV defende paz desarmada espelhada em luta de Cristo
Justiça Há 10 horas

Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 +0,00%
Euro
R$ 6,52 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,905,62 +0,07%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6911 (24/12/25)
03
51
56
59
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3571 (24/12/25)
02
03
04
05
06
08
11
12
13
14
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2866 (24/12/25)
07
16
17
18
23
24
38
41
44
45
50
52
56
58
66
75
76
80
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2903 (24/12/25)
06
11
13
45
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias