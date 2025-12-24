Colisão entre veículos deixa cinco feridos em Três Passos

Um acidente de trânsito entre dois veículos foi registrado na noite desta quarta-feira, 24, em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 19h39, no trevo da BR-468 de acesso à cidade pela Avenida Ijuí, no bairro Pindorama.

Conforme informações preliminares, envolveram -se na colisão, próximo ao Parque de Máquinas, uma caminhonete e um VW Gol. No carro de passeio, estariam a condutora e quatro crianças, que foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital de Caridade.

