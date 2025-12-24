Quarta, 24 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Toffoli marca acareação com investigados no caso Banco Master

Medida faz parte do processo sobre fraudes financeiras

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/12/2025 às 15h43
Toffoli marca acareação com investigados no caso Banco Master
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (24) a realização de uma audiência de acareação com o sócio do Banco Master , Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino.

Eles serão ouvidos no dia 30 de dezembro, às 14h, por videoconferência. A medida faz parte do processo de investigação de fraudes financeiras que podem ter movimentado R$ 17 bilhões por meio da emissão de títulos de créditos falsos.

Os acusados são investigados pela Polícia Federal desde 2024, no âmbito da Operação Compliance Zero , deflagrada no dia 18 de novembro de 2025. Na ocasião, Vocaro foi preso , no Aeroporto de Guarulhos (SP), um dia depois de a Fictor Holding Financeira ter anunciado que compraria o Master, após a instituição financeira ter sido liquidada extrajudicialmente.

Também foram detidos os sócios de Vocaro, Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva. Todos foram autorizados pela Justiça Federal a responder em liberdade com monitoramento por tornozeleira eletrônica e estão proibidos de exercer atividades no setor financeiro, de ter contato com outros investigados e de sair do país.

Tofffoli é relator do caso no STF, que tramita em sigilo, após decisão do ministro de acolher o pedido da defesa de Vorcaro para que o caso passasse a ser conduzido pela Corte e não mais na Justiça Federal em Brasília. A mudança foi justificada pela citação de um deputado federal, que tem foro privilegiado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 35 minutos

Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta

Procedimento para retirada de hérnia tem previsão de quatro horas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

Jair Bolsonaro é internado para ser submetido a cirurgia nesta quinta

Preso foi conduzido pela PF ao hospital nesta manhã

 © Rosinei Coutinho/STF
Justiça Há 1 dia

Moraes diz que reuniões com BC trataram da aplicação da Lei Magnitsky

Banco Central reiterou informação divulgada pelo ministro

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar

General é um presos pela tentativa de golpe de Estado julgada no STF

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Moraes autoriza internação de Bolsonaro para realização de cirurgia

Ex-presidente passará por procedimento para tratar uma hérnia inguinal

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
24° Sensação
0.64 km/h Vento
96% Umidade
100% (8.95mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quinta
23° 20°
Sexta
27° 19°
Sábado
32° 19°
Domingo
30° 19°
Segunda
29° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 28 minutos

Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
Estradas Há 28 minutos

Governo Leite consolida rota turística na região das Hortênsias com a pavimentação da ERS-373
Esportes Há 28 minutos

Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo
Fazenda Há 1 hora

Governo Leite lança nova rodada para negociação de débitos do Acordo Gaúcho
Internacional Há 1 hora

Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 -0,06%
Euro
R$ 6,52 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,901,41 -0,02%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6910 (23/12/25)
02
18
20
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3570 (23/12/25)
01
02
03
05
06
10
11
13
15
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias