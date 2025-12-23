Quarta, 24 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar

General é um presos pela tentativa de golpe de Estado julgada no STF

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/12/2025 às 15h38
Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar
© Lula Marques/ Agência Brasil

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o regime fechado de prisão na noite desta segunda-feira (22).

Heleno recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , e passou a cumprir prisão domiciliar humanitária.

O ministro atendeu ao pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do general. Segundo os advogados, Heleno tem 78 anos e graves problemas de saúde, como Alzheimer.

Condenado a 21 anos de prisão pela participação na tentativa de golpe de Estado que buscava reverter o resultado das eleições de 2022, Heleno estava preso desde 25 de novembro, quando iniciou o cumprimento da pena em regime fechado .

Seu cumprimento de pena se dava em uma sala do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

O general deverá usar tornozeleira eletrônica e entregar os passaportes. Além isso, o militar está proibido de usar telefone celular e acessar as redes sociais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rosinei Coutinho/STF
Justiça Há 7 horas

Moraes diz que reuniões com BC trataram da aplicação da Lei Magnitsky

Banco Central reiterou informação divulgada pelo ministro

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 9 horas

Moraes autoriza internação de Bolsonaro para realização de cirurgia

Ex-presidente passará por procedimento para tratar uma hérnia inguinal

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 10 horas

PGR envia ao Supremo parecer favorável à cirurgia de Bolsonaro

Ex-presidente deve ser operado no dia 25 de dezembro

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 10 horas

Bolsonaro deve ser internado amanhã para realizar cirurgia

Ele pode ser operado na quinta-feira no Hospital DF Star, em Brasília
Justiça Há 1 dia

Toffoli prorroga medidas que mantém RJ no regime de recuperação fiscal

Dívidas em 2026 devem considerar valores não pagos em 2024 e 2025

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
22° Sensação
1.11 km/h Vento
99% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quinta
24° 20°
Sexta
24° 19°
Sábado
30° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
31° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 10 minutos

Hugo Motta faz balanço positivo de 2025 e aponta desafios para o ano eleitoral
Esportes Há 10 minutos

Arrascaeta é finalista no tradicional prêmio Rei da América
Economia Há 5 horas

Multa por falta de CBS e IBS em notas é suspensa no início de 2026
Economia Há 5 horas

Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro
Economia Há 5 horas

Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,31%
Euro
R$ 6,51 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 510,106,92 -0,94%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6910 (23/12/25)
02
18
20
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3570 (23/12/25)
01
02
03
05
06
10
11
13
15
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias