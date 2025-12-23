Terça, 23 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Brigada Militar e SAMU atendem ocorrência de tentativa de homicídio em Miraguaí

Homem não foi atingido por disparos e caso é apurado no interior do município.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Líder – A serviço da comunidade
23/12/2025 às 14h57
Brigada Militar e SAMU atendem ocorrência de tentativa de homicídio em Miraguaí

No início da tarde desta terça-feira, 23 de dezembro, a Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender uma ocorrência no interior do município de Miraguaí, na localidade de Lajeado Moinho.

Conforme as primeiras informações, houve uma tentativa de homicídio, mas o homem alvo dos disparos de arma de fogo não foi atingido. Até o momento, não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do fato.

As equipes de segurança e de saúde permaneceram no local realizando o atendimento e a apuração da ocorrência.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Fotos: Andre Eberhardt)
