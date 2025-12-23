Brigada Militar e SAMU atendem ocorrência de tentativa de homicídio em Miraguaí

No início da tarde desta terça-feira, 23 de dezembro, a Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender uma ocorrência no interior do município de Miraguaí, na localidade de Lajeado Moinho.

Conforme as primeiras informações, houve uma tentativa de homicídio, mas o homem alvo dos disparos de arma de fogo não foi atingido. Até o momento, não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do fato.

As equipes de segurança e de saúde permaneceram no local realizando o atendimento e a apuração da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.