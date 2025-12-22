Terça, 23 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF

Fachin quer regras para participação de ministros em eventos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/12/2025 às 21h12
Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira (22) que não é contra a adoção de um código de conduta para membros da Corte, mas defende que a questão seja discutida internamente pelos ministros.

Durante conversa com jornalistas, Mendes, que é o decano do STF, disse que falou uma única vez com o presidente da Corte, Edson Fachin, sobre o código.

"Não tem nenhum problema se no futuro se quiser discutir isso. A única coisa que eu reparo é que nenhuma proposta transita aqui se não for construída aqui”, afirmou.

Fachin é defensor de um código para disciplinar a participação de ministros em eventos patrocinados por empresas que têm processos na Corte e a relação com advogados que atuam no Supremo .

O presidente gostaria de adotar o código de conduta do Supremo Tribunal da Alemanha, que tem regras sobre a participação de ministros em palestras e eventos, além de estabelecer medidas para atuação na vida privada.

Bobagem

O decano disse que considera “uma bobagem” os questionamentos da imprensa sobre a participação de ministros em eventos privados.

“Acho isso uma bobagem. Eu vou a todos os eventos que eu posso e que me convidam. Não recebo remuneração. Não tenho essa preocupação, que aparece no código alemão. Não acho que ninguém vai ter conversa imprópria em eventos. Se tiver alguém cogitando de fazer algo errado, certamente não fará em eventos", afirmou.

Impedimento

O ministro também frisou que as regras de impedimento e de suspeição de juízes já estão previstas no Código de Processo Penal (CPP) e Código de Processo Civil (CPC).

No entendimento de Mendes, “inventar” regras de impedimento pode abrir brechas para as defesas tentarem alterar o resultado de julgamentos .

“Ninguém aqui está para resolver uma causa de seu interesse pessoal. É preciso ter uma visão mais ampla. Se a gente ficar inventando impedimentos por causa de suspeição, daqui a pouco, eu gero maiorias provisórias. Eu afasto dois juízes na turma e, com três votos, eu faço o que acontece em tribunais, contrata-se um parente para causar impedimento e se muda o resultado”, completou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

Toffoli prorroga medidas que mantém RJ no regime de recuperação fiscal

Dívidas em 2026 devem considerar valores não pagos em 2024 e 2025

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem

Ex-diretor da Abin está foragido nos Estados Unidos

 © José Cruz/Agência Brasil
Justiça Há 9 horas

Moraes concede prisão domiciliar humanitária a Augusto Heleno

Ex-ministro deverá usar tornozeleira e entregar os passaportes
Justiça Há 12 horas

Trama golpista: Moraes determina retomada de processo contra Ramagem

Ex-deputado passa a responder por outros crimes após perda de mandato
Justiça Há 13 horas

Câmara cancela passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Medida foi determinada na última sexta-feira

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
20° Sensação
1 km/h Vento
99% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quarta
24° 20°
Quinta
24° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Toffoli prorroga medidas que mantém RJ no regime de recuperação fiscal
Economia Há 5 horas

Voos no Santos Dumont serão ampliados em 2026, diz ministro
Geral Há 5 horas

Eve, da Embraer, faz primeiro voo do protótipo de "carro voador"
Justiça Há 7 horas

MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
Justiça Há 8 horas

Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,58 -0,19%
Euro
R$ 6,58 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,611,05 -1,05%
Ibovespa
158,141,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6909 (22/12/25)
09
25
57
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3569 (22/12/25)
01
02
03
04
05
06
08
10
14
15
17
18
19
20
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias