Terça, 23 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara cancela passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Medida foi determinada na última sexta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/12/2025 às 16h18

A Câmara dos Deputados determinou o cancelamento dos passaportes diplomáticos dos ex-deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

A medida foi determinada na última sexta-feira (19) após a Mesa Diretora da Casa declarar a cassação dos mandatos dos parlamentares.

Com a perda do mandato, Eduardo e Ramagem também vão perder diversos benefícios, como imóvel funcional, verba de gabinete e cotas de passagens aéreas, por exemplo.

Eduardo Bolsonaro foi cassado por faltas. De acordo com a Constituição, o parlamentar que não comparece a um terço das sessões deliberativas deve perder o mandato.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro faltou a 56 das 71 sessões realizadas neste ano, equivalente a 79% das sessões.

Em fevereiro, Eduardo viajou para os Estados Unidos, onde ajudou a promover o tarifaço contra as exportações brasileiras, o cancelamento de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes.

O mandato de Alexandre Ramagem foi cassado após a condenação na ação penal da trama golpista ocorrida durante o governo Bolsonaro. Nesses casos, a Constituição determina que a Câmara declare a perda do mandato em função da condenação.

Condenado a 16 anos de prisão, Ramagem está foragido nos Estados Unidos e é alvo de um pedido de extradição para o Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

Toffoli prorroga medidas que mantém RJ no regime de recuperação fiscal

Dívidas em 2026 devem considerar valores não pagos em 2024 e 2025

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem

Ex-diretor da Abin está foragido nos Estados Unidos

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 8 horas

Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF

Fachin quer regras para participação de ministros em eventos

 © José Cruz/Agência Brasil
Justiça Há 9 horas

Moraes concede prisão domiciliar humanitária a Augusto Heleno

Ex-ministro deverá usar tornozeleira e entregar os passaportes
Justiça Há 12 horas

Trama golpista: Moraes determina retomada de processo contra Ramagem

Ex-deputado passa a responder por outros crimes após perda de mandato

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
20° Sensação
1 km/h Vento
99% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quarta
24° 20°
Quinta
24° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Toffoli prorroga medidas que mantém RJ no regime de recuperação fiscal
Economia Há 5 horas

Voos no Santos Dumont serão ampliados em 2026, diz ministro
Geral Há 5 horas

Eve, da Embraer, faz primeiro voo do protótipo de "carro voador"
Justiça Há 7 horas

MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
Justiça Há 8 horas

Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,58 -0,19%
Euro
R$ 6,58 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,611,05 -1,05%
Ibovespa
158,141,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6909 (22/12/25)
09
25
57
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3569 (22/12/25)
01
02
03
04
05
06
08
10
14
15
17
18
19
20
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias