Comissão de Segurança Pública discute ação policial na comunidade do Jacarezinho no Rio

Manifestação em São Paulo contra as mortes no Jacarezinho - (Foto: Roberto Parizotti/FotosPublicas)

A Comissão de Segurança Pública da Cãmara dos Deputados discute, na próxima quarta-feira (26), a operação policial realizada no início do mês no Jacarezinho, no Rio de Janeiro (RJ). A operação foi a mais letal da história do estado, deixando 28 mortos após intenso tiroteio.

O deputado Delegado Antônio Furtado (PSL-RJ), que propôs a discussão, afirma que a ação foi baseada em informações concretas de inteligência e investigação árdua. "Os criminosos reagiram, não apenas para fugir, mas com o objetivo de matar os agentes de segurança pública", avalia Furtado, lembrando que um dos mortos era um policial.

Segundo o parlamentar, o cenário de guerra imposto por essas quadrilhas fortemente armadas, comprovam a importância de operações para que organizações criminosas não se fortaleçam.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros:

- o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rodrigo Teixeira de Oliveira;

- o coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Fabrício Oliveira;

- a diretora jurídica do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro (Sindepol/RJ, Thaianne Barbosa de M. Cavalcante.

A audiência será realizada no plenário 6, a partir das 16 horas.