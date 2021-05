Comissão ouve ministro da Cidadania sobre políticas para idosos

A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados recebe na próxima quinta-feira (27) o ministro da Cidadania, João Roma. Ele foi convidado a falar sobre políticas públicas e boas práticas voltadas às pessoas idosas no Brasil.

A reunião acontece no plenário 12, às 10 horas, e será possível participar pela internet.

Os autores do convite são os deputados Felício Laterça (PSL-RJ) e Ossessio Silva (PSL-RJ). Eles lembram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mostram a tendência de aumento da proporção de idosos na população, com previsão de que em 2060, um em cada três brasileiros terá 60 anos ou mais.

"O Ministério da Cidadania possui um conjunto de ações voltadas à população idosa, a exemplo do Programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, cujo objetivo é proporcionar meios para convivência das pessoas idosas, evitando-se o isolamento social", destacam.