EcoSport sai da pista próximo ao pórtico de Tenente Portela

Um veículo Ford EcoSport que seguia no sentido Vista Gaúcha a Tenente Portela saiu da pista na noite deste Domingo dia 22 de Dezembro nas proximidades do pórtico de entrada do município de Tenente Portela, em frente ao Posto Hanauer.
De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal Província, o automóvel, emplacado em Tenente Portela, teve a ocorrência atendida após contato com o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, por volta das 21h, o motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo deixasse a pista e parasse sobre uma vala às margens da via.
O carro não chegou a capotar graças a uma pequena estrutura de concreto existente no local, que acabou sustentando o veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente.
