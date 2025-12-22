Segunda, 22 de Dezembro de 2025
Idoso morre após grave acidente no interior de Tenente Portela

O idoso não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 22

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
22/12/2025 às 09h56 Atualizada em 22/12/2025 às 10h03
Idoso morre após grave acidente no interior de Tenente Portela
Foto: Divulgação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde do último sábado, dia 20 de dezembro, no interior de Tenente Portela, resultando na morte de um idoso. A vítima foi identificada como Ireno Bianchini, de 91 anos, morador da zona rural do município.

Conforme informações apuradas, o idoso conduzia um veículo por uma estrada de chão quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle da direção. O automóvel acabou capotando e parou fora da via, com as quatro rodas viradas para cima, em meio a uma lavoura.

Após o acidente, Ireno foi socorrido e encaminhado inicialmente para atendimento médico no hospital local. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital da Unimed, em Ijuí.

Apesar dos esforços das equipes de saúde, o idoso não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 22. O corpo foi encaminhado para necropsia e, posteriormente, liberado para a família realizar os atos fúnebres.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

