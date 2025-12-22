Idoso morre após grave acidente no interior de Tenente Portela

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde do último sábado, dia 20 de dezembro, no interior de Tenente Portela, resultando na morte de um idoso. A vítima foi identificada como Ireno Bianchini, de 91 anos, morador da zona rural do município.

Conforme informações apuradas, o idoso conduzia um veículo por uma estrada de chão quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle da direção. O automóvel acabou capotando e parou fora da via, com as quatro rodas viradas para cima, em meio a uma lavoura.

Após o acidente, Ireno foi socorrido e encaminhado inicialmente para atendimento médico no hospital local. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital da Unimed, em Ijuí.

Apesar dos esforços das equipes de saúde, o idoso não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 22. O corpo foi encaminhado para necropsia e, posteriormente, liberado para a família realizar os atos fúnebres.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

