Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Três Passos

Um acidente de trânsito entre dois veículos resultou em duas pessoas feridas na madrugada deste sábado, 20, em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 2h7, na rua Rui Barbosa, no bairro Frei Olímpio.

Conforme informações, envolveram-se na colisão uma Honda CG ocupada por dois jovens, de 27 anos, e uma VW Saveiro conduzida por uma jovem de 20 anos e que tinha como passageiro um jovem de 22.

O acidente causou lesões nos ocupantes da motocicleta, que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital de Caridade.

A Brigada Militar também atendeu a ocorrência.

