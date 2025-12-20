Domingo, 21 de Dezembro de 2025
Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Três Passos

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado na rua Rui Barbosa, no bairro Frei Olímpio

Por: Marcelino Antunes Fonte: Três Passos News
20/12/2025 às 20h30 Atualizada em 20/12/2025 às 20h42
(Foto: Arquivo / Três Passos News)

Um acidente de trânsito entre dois veículos resultou em duas pessoas feridas na madrugada deste sábado, 20, em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 2h7, na rua Rui Barbosa, no bairro Frei Olímpio.

Conforme informações, envolveram-se na colisão uma Honda CG ocupada por dois jovens, de 27 anos, e uma VW Saveiro conduzida por uma jovem de 20 anos e que tinha como passageiro um jovem de 22.

O acidente causou lesões nos ocupantes da motocicleta, que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital de Caridade.

A Brigada Militar também atendeu a ocorrência.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
