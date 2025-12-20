AGU cobra na Justiça mais R$ 135 milhões ligados a desvios no INSS

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou neste sábado (20) ter ajuizado antes do início do recesso judicial de fim de ano mais um lote de ações regressivas para cobrar R$ 135 milhões de entidades associativas envolvidas com descontos fraudulentos em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo o órgão, esse é o último lote de ações para cobrar das associações de aposentados e pensionistas envolvidas em fraudes a devolução para os cofres públicos do dinheiro que o INSS já devolveu aos aposentados lesados.

Um terceiro lote já havia sido protocolado em dezembro. Com isso, o total de ações cautelares chegou a 37, somando R$ 6,6 bilhões em pedidos para bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas.

Desse total, a Justiça já concordou com o bloqueio de R$ 4,4 bilhões, porém somente R$ 514 milhões foram encontrados até o momento, incluindo saldos em contas, 17 imóveis e 76 veículos.

O INSS, por sua vez, precisou desembolsar até o momento R$ 2,74 bilhões para ressarcir mais de 4 milhões de beneficiários que acusaram os descontos em suas aposentadorias ou pensões, feitos sem autorização ou com autorização fraudada.

Confira abaixo as entidades processadas pela AGU para que devolvam o dinheiro desviado de benefícios previdenciários

Associações e entidades acionadas no quarto lote:

Confederação nacional dos trabalhadores rurais e agricultores e agricultoras familiares (Contag)

Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (Sinab)

Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários (FITF/CNTT/CUT)

Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Contraf)

Associação dos Servidores do Tráfego da Viação Férrea Centro Oeste (ASTRE)

Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (SindaPB)

Instituto de Longevidade Mongeral Aegon (Unidos)

Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos (Sintapi-CUT)

Associações e entidades do terceiro lote:

Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da UGT (Sindiapi-UGT)

Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (Abapen)

Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Ambapen/Abenprev)

Associação Brasileira dos Contribuintes do RGPS (Abrasprev)

Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas (Sintraap)

Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (Riamm)

Associação dos Aposentados do Brasil – (AAB)

União Brasileira de Aposentados da Previdência – (UniBrasil)