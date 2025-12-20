Colisão entre caminhão e micro-ônibus deixa cinco mortos na BR-386 em Carazinho

Colisão entre o caminhão e o micro-ônibus ocorreu por volta das 23h de sexta-feira (19/12) (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Carazinho)

Cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente de trânsito na BR-386, em Carazinho.

A colisão entre o caminhão e o micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Constantina ocorreu por volta das 23h de sexta-feira (19/12), no km 184 da rodovia. A passagem de veículos no trecho foi liberada somente às 4h52min, após quase seis horas de bloqueio total.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Carazinho, oito pessoas estavam no micro-ônibus. Cinco delas morreram. As vítimas são Rodrigo Rodrigues Aguirre, 42 anos (motorista do micro-ônibus), Larissa Pedroso Largo, oito anos, Fabiel Rivoli Largo, 39 anos, e o casal Jandir Riboli, 72 anos, e Therezinha Letícia Anzilheiro Riboli, 78 anos.

Outras quatro pessoas ficaram feridas: três passageiros do micro-ônibus e o motorista do caminhão. Todas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital de Clínicas de Carazinho. Segundo a equipe médica, apesar das fraturas, os feridos permanecem conscientes e estáveis.

