Educação profissional será tema de debate na Comissão Senado do Futuro

A Comissão Senado do Futuro (CSF) fará uma audiência pública para debater a educação profissional no país. Requerimento com esse objetivo foi aprovado nesta sexta-feira (21) durante reunião deliberativa do colegiado, comandada pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

Para o debate, que ainda será agendado, serão convidados, entre outros, a diretora de Políticas e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marilza Regattieri; e o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi.

Ao justificar a audiência pública, Izalci Lucas, que é o autor do requerimento, apontou que as deficiências na qualidade da educação básica e na qualificação profissional dos trabalhadores impõem grandes limites ao desenvolvimento do país. Para o senador, o debate pode ajudar a encontrar caminhos para melhorar o ensino profissional.

“A mudança desse cenário tem um valor estratégico incontestável para o país”, argumenta Izalci no requerimento, ressaltando que o debate discutirá experiências bem sucedidas e formas de estimular a adoção de novas políticas públicas.

Na mesma reunião, foram aprovados outros dois requerimentos de Izalci. Um deles propõe à CSF a realização de debate sobre o futuro da produção agrícola. Entre os convidados, estão o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho (Abramilho), Alysson Paulinelli, e o pesquisador da Embrapa Maurício Antônio Lopes.

A terceira audiência pública aprovada será para discutir o desenvolvimento da bioeconomia, modelo que consiste na geração de renda e riqueza a partir do desenvolvimento de produtos derivados de recursos biológicos com o uso de tecnologias inovadoras. Izalci propôs que sejam convidados o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Carlos Afonso Nobre e o diretor-presidente da BioTecAmazônica, José Seixas Lourenço.

As datas das audiências públicas ainda serão definidas pela comissão.