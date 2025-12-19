Sábado, 20 de Dezembro de 2025
Operação Rodovida Natal intensifica a fiscalização nas estradas federais gaúchas a partir desta sexta-feira

A operação prossegue até a próxima quinta-feira

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
19/12/2025 às 16h34
Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (19) a Operação Rodovida Natal, com o objetivo de reforçar a segurança e reduzir o número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Sul durante o período de maior movimento provocado pelas festas de fim de ano.

A operação segue até a próxima quinta-feira (25) e concentra esforços em trechos considerados críticos, definidos a partir de levantamentos estatísticos de acidentes. Nesses locais, a PRF intensificará a fiscalização para coibir condutas de risco, como ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool.

Além disso, os agentes estarão atentos ao uso correto do cinto de segurança, dos dispositivos de retenção para crianças e às condições gerais dos veículos, fatores essenciais para a prevenção de acidentes graves. A Rodovida também contempla ações educativas, com orientações aos motoristas sobre comportamento seguro no trânsito.

Paralelamente à fiscalização, a PRF reforçará o combate à criminalidade nas rodovias federais. Em situações de emergência ou necessidade de atendimento, os usuários das estradas devem acionar a PRF pelo telefone 191.

