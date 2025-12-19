Homem é preso por tráfico de drogas em Três Passos nesta sexta feira

Na madrugada desta sexta-feira (19/12), a Brigada Militar, por meio de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no município de Três Passos.

A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais abordaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Durante a revista pessoal e a verificação no local, foram encontradas 14 buchas de cocaína prontas para comercialização, além de uma quantia em dinheiro, supostamente proveniente da venda de entorpecentes.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Após os procedimentos legais, o material apreendido foi encaminhado para perícia.

A Brigada Militar reforça que as ações de fiscalização e combate ao tráfico de drogas seguem intensificadas na região, com o objetivo de coibir crimes e garantir mais segurança à comunidade.

