Painel com números da pandemia foi desativado por 'atualização inconsistente', diz Pazuello

De forma semelhante, o controle de distribuição e aplicação dos recursos federais ficou prejudicado por inconsistências informacionais. O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) levantou esse ponto, lembrando que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta já havia apontado a inexistência de uma supervisão centralizada de repasses por "resistências" do próprio ministério e dos entes da Federação.

— Quanto menos controle, mais fácil de corrupção, de desvio de recurso, de superfaturamentos. Houve alguma iniciativa no sentido de informatizar o SUS, de haver controle dos repasses para os governos? Foram R$ 112 bilhões no Fundo de Saúde, mais R$ 40 bilhões de equipamentos e outros produtos, mas eu não sei se o ministério tem esse controle - disse o senador.

Pazuello defendeu extensão, para os estados e municípios, do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), que concentra todas as transações da União. Da forma como funciona hoje, disse ele, o governo federal não "enxerga" o uso dos recursos repassados.

— O dinheiro é empregado pelo orçamento do estado ou do município no sistema de administração financeira do estado ou do município, que não se comunica com o sistema de administração financeira federal. Então, você não tem o olho sobre o emprego do recurso na ponta da linha. Quem passa a ter essa visão são os órgãos de controle estaduais e municipais, mas nós não temos essa capacidade.

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) pediu para Pazuello declinar os estados e municípios que mais faltavam com o compromisso de municiar o Ministério da Saúde com as informações devidas. O ex-ministro se comprometeu a entregar uma análise detalhada à CPI.