Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Justiça determina que governo do Rio remova acervo do antigo IML

Descumprimento das medidas acarretará multa de R$ 100 mil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/12/2025 às 21h32

A Justiça Federal do Rio determinou medidas urgentes ao estado do Rio de Janeiro para a preservação de um vasto acervo documental de valor histórico atualmente em risco no prédio desativado do antigo Instituto Médico Legal (IML), localizado na Avenida Mem de Sá, na Lapa, região central da cidade. A decisão atendeu a ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF.) A Justiça deu prazo de cinco dias para que o Estado reforce a segurança do prédio e que o acervo será levado para um lugar seguro.

Devido ao abandono do imóvel, à omissão na preservação e à frustração da audiência de conciliação, “a Justiça determinou que o governo do estado deve assegurar, em cinco dias, a presença cotidiana e permanente de, no mínimo, dez vigilantes 24 horas no antigo IML, ou garantir a segurança por meio da Polícia Civil ou Militar, para efetivamente coibir o acesso de intrusos.”

A Justiça Federal determinou ainda a remoção de todo o acervo para um imóvel de sua propriedade e posse (podendo ser o Arquivo Estadual) ou imóvel alugado, no prazo improrrogável de 30 dias. O local de destino deverá ter climatização para a preservação do acervo e estrutura para receber autoridades e instituições para os trabalhos de higienização, triagem e catalogação, sob supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O descumprimento das medidas acarretará multa de R$ 100 mil”, escreveu, na decisão.

Inicialmente, a ação apresentada pelo procurador adjunto dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro Julio Araujo tinha o objetivo que fosse determinado à União que concluísse o processo de reversão do imóvel, assumisse a posse e iniciasse medidas permanentes de manutenção. O órgão requereu que a União elaborasse, ainda, um planejamento de ocupação e adotasse as medidas necessárias para o tratamento da documentação histórica, destinando-a aos arquivos públicos estadual e nacional, considerando o “precário estado de conservação” do imóvel.

Diante da omissão do estado do Rio de Janeiro na preservação e da falta de resultados da audiência de conciliação, a Justiça Federal proferiu a decisão de urgência, considerando que a documentação diz respeito à História do Brasil e ao período ditatorial, sendo de interesse nacional a sua preservação, catalogação e estudo.

Valor histórico

Visitas técnicas do MPF e outras instituições, como o Arquivo Nacional e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), confirmaram a relevância histórica do material e o seu armazenamento em condições inadequadas, com dispersão, desorganização, presença de fezes de pombos, sujeira, janelas quebradas e falta de energia elétrica em grande parte do prédio.

O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (Aperj) identificou microfilmes em base de acetato de celulose em estado avançado e irreversível de deterioração, e, mais gravemente, microfilmes em base de nitrato de celulose, um suporte com alto potencial inflamável.

A situação de insegurança é agravada pela presença constante de invasores, usuários de drogas e pessoas armadas, além de o prédio ser usado como “banheiro público”, o que coloca a documentação em risco de furto, destruição e adulteração.

O acervo, com cerca de 2.919,83 metros lineares e aproximadamente 440 mil itens iconográficos (fotografias e negativos flexíveis), inclui documentos de registros da polícia civil no período de 1930 a 1960, além de materiais relevantes sobre o período da ditadura militar, como informações sobre desaparecidos políticos e violações de direitos humanos.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Terras indígenas: STF tem placar de 4 votos a 0 contra marco temporal

Relator defende demarcação de todos os territórios em até dez anos

 © Fellipe Sampaio/STF
Justiça Há 4 horas

Moraes envia ao MJ formalização da extradição de Ramagem

Ex-diretor da Abin foi condenado na trama golpista e fugiu para Miami
Justiça Há 4 horas

PF consulta Moraes sobre encomendas enviadas a Bolsonaro

Não existem regras sobre destino de objetos para presos na corporação
Justiça Há 5 horas

PF aponta "estreita relação" entre desembargador preso e deputado

Magistrado é suspeito de vazar operação policial para parlamentar

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Abraji: uso do judiciário para coibir liberdade de imprensa cresce 20%

Prática de assédio judiciário foi reconhecida pelo STF em 2024

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 26°
15° Sensação
2.15 km/h Vento
69% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Justiça determina que governo do Rio remova acervo do antigo IML
Câmara Há 3 horas

Motta diz que regulamentação da reforma tributária vai reduzir burocracia no Brasil
Senado Federal Há 3 horas

Aprovadas doações do Exército para Uruguai e Paraguai
Senado Federal Há 3 horas

Regulamentação do exercício profissional de acupuntura segue para sanção
Justiça Há 3 horas

Terras indígenas: STF tem placar de 4 votos a 0 contra marco temporal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +0,15%
Euro
R$ 6,47 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 509,889,95 -0,41%
Ibovespa
158,577,88 pts -2.4%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias