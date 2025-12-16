Terça, 16 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Ex-deputado estadual TH Jóias será transferido para presídio federal

Político é acusado de ligação com o Comando Vermelho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/12/2025 às 17h47

O ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, será transferido ainda nesta terça-feira (16) do Complexo de Gericinó para alguma penitenciária federal. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária disse que o horário exato e o destino não foram definidos.

TH Joias também ficará detido em regime disciplinar diferenciado, com regras mais rígidas. Isso significa, entre diversas sanções, que ele terá que ficar em uma cela individual, e suas correspondências e visitas passarão a ser monitoradas.

A transferência de TH Jóias foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal na mesma ação que prendeu o desembargador Macário Ramos Júdice Neto , e que ocorre na sequência da prisão do ex-presidente da Assembléia Legislativa Rodrigo Bacelar .

O ex-deputado foi preso em setembro acusado de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho , além de diversas ações de favorecimento à organização criminosa.

O parlamentar fluminense fazia parte da bancada do MDB na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas foi expulso do partido após sua prisão.

Vazamento

A Polícia Federal já tinha encontrado indícios de que Bacelar foi informado, antecipadamente, sobre a operação que prenderia TH Joias e alertou o ex-deputado para que ele conseguisse esconder provas.

Depois de examinar o celular de Bacelar, a PF encontrou indícios de que a fonte do vazamento tenha sido o desembargador Macário Ramos Júdice Neto, relator do processo.

A decisão de transferir TH Joias para o regime diferenciado no sistema penitenciário federal atende a pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República.

A PF afirmou em sua representação que outros investigados presos na mesma ação já foram enviados para presídios federais, e que "há uma evidente contradição", já que não houve a inclusão de Th Joias, classificado como "um dos líderes do grupo e parte integrante de seu núcleo político".

Braço político do CV

A PGR foi favorável à representação, por considerar que a transferência e a inclusão do ex-deputado no regime disciplinar diferenciado são medidas proporcionais e adequadas, que visam à preservação da integridade do custodiado e do interesse da segurança pública".

A Procuradoria declarou ainda que Thiego Raimundo dos Santos Silva "desponta como o braço político da organização criminosa, conectando o crime organizado às instituições do Estado, dado o seu papel crucial nos assombrosos eventos criminais investigados"

© Lula Marques/ Agência Brasil
