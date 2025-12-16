Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF tem maioria para condenar mais cinco réus da trama golpista

Votos são de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/12/2025 às 17h06

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta terça-feira (16) maioria de votos para condenar cinco dos seis réus do Núcleo 2 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Até o momento, o colegiado tem placar de 3 votos a 0 pela condenação de Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro; Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Mário Fernandes, general da reserva do Exército e Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça.

Pelo mesmo placar, a turma está absolvendo Fernando de Sousa Oliveira, delegado de carreira da Polícia Federal (PF) e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça, por falta de provas.

Os votos foram proferidos pelo relator, Alexandre de Moraes, e pelos ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

A sessão prossegue para a tomada do voto de Flávio Dino, último que será proferido.

Em seguida, os ministros passarão para a fase de dosimetria das penas, ou seja, o cálculo das penas.

Os réus são acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

As condutas envolvem ações para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e Moraes, por meio do plano golpista intitulado Punhal Verde e Amarelo.

Além disso, também foi apurada a realização de blitze para barrar o deslocamento de eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições de 2022.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 3 minutos

PF aponta "estreita relação" entre desembargador preso e deputado

Magistrado é suspeito de vazar operação policial para parlamentar

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 17 minutos

Abraji: uso do judiciário para coibir liberdade de imprensa cresce 20%

Prática de assédio judiciário foi reconhecida pelo STF em 2024
Justiça Há 38 minutos

STF encerra julgamento da trama golpista com 29 condenados

Dois foram absolvidos
Justiça Há 38 minutos

Réus do Núcleo 2 da trama golpista recebem penas entre 8 e 26 anos

Cabe recurso contra a decisão da Primeira Turma do Supremo
Justiça Há 1 hora

Trama golpista: por unanimidade, STF condena cinco réus e absolve um

Sessão continua para definição das penas dos condenados

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 26°
22° Sensação
4.21 km/h Vento
48% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Deputados retomam análise de projeto que regulamenta a reforma tributária; acompanhe
Justiça Há 9 minutos

Abraji: uso do judiciário para coibir liberdade de imprensa cresce 20%
Senado Federal Há 9 minutos

Bruno Bonetti toma posse e defende PL da Dosimetria
Senado Federal Há 9 minutos

Moro critica cenário de 2025 e destaca avanço do crime organizado
Senado Federal Há 9 minutos

Senado autoriza empréstimo para criação do primeiro ‘hospital inteligente’ do Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +1,67%
Euro
R$ 6,47 +1,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 512,436,36 +2,08%
Ibovespa
158,964,13 pts -2.16%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias