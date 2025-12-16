Motociclista morre em colisão na BR-468 entre Palmeira das Missões e Coronel Bicaco

Um acidente com óbito foi registrado próximo às 13h desta terça-feira (16), no Km 37 da BR-468, entre Palmeira das Missões e Coronel Bicaco, envolvendo um carro e uma motocicleta. A informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões, é que o condutor da moto morreu no local.

O trânsito fluiu normalmente, no entanto, pediu-se atenção aos motoristas que trafegam na rodovia.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a vítima, causas do acidente, e modelos dos veículos envolvidos no sinistro. As informações serão atualizadas conforme divulgação oficial das autoridades

