Colisão entre três caminhões deixa motorista gravemente ferido na ERS-463

Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na ERS-463, entre Coxilha e Tapejara, envolvendo três caminhões, nesta terça-feira (16).

De acordo com as informações, a colisão envolveu uma carreta bitrem carregada de óleo vegetal, um caminhão com farinha e outro transportando soja. A carreta bitrem, emplacada em Toledo, no Paraná, trafegava no sentido Coxilha–Tapejara quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle do veículo e acabou atingindo os outros dois caminhões que vinham no sentido contrário.

O motorista da carreta de óleo vegetal ficou preso nas ferragens, sendo a vítima em estado mais grave. Ele foi socorrido pelas equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico.

Os condutores dos caminhões de soja e de farinha, ambos com placas de Sananduva, sendo o de farinha com placas Mercosul, sofreram apenas escoriações.

A ocorrência mobiliza equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, dos Bombeiros Voluntários de Tapejara, do Comando Rodoviário da Brigada Militar e demais autoridades.

