Comissão debate propostas contra a erotização infanto-juvenil

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados destina a acompanhar projetos e programas do governo federal voltados para a primeira infância promove audiência pública nesta segunda-feira (24) para discutir o combate à erotização infanto-juvenil.

O debate será no plenário 13, às 10h30.

Foram convidados para a audiência:

- deputada Chris Tonietto (PSL-RJ), autora do requerimento;

- a diretora do Departamento de Enfrentamento de Violações aos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Leolina Cunha;

- representante da Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Angela Gandra; e

- representante da Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância, Juventude e Idoso do Rio de Janeiro, dr. Sérgio Luiz Ribeiro de Souza.