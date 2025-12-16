Terça, 16 de Dezembro de 2025
Micro-ônibus deixa 13 pessoas feridas na ERS-324, em Passo Fundo

Caminhão invade pista contrária e bate de frente com micro-ônibus em Passo Fundo; vítimas foram socorridas e levadas a hospitais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Grupo Planalto de Comunicação
16/12/2025 às 11h21
Na madrugada desta terça-feira (16), por volta da 1h, um acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus deixou 13 pessoas feridas na ERS-324, em Passo Fundo, no km 167 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão seguia no sentido Pontão a Passo Fundo quando, por motivos ainda investigados, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o micro-ônibus, que transportava 12 passageiros e o motorista.

O condutor do coletivo sofreu ferimentos graves e precisou ser desencarcerado, enquanto os passageiros tiveram lesões leves. Todos foram atendidos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo e levados a hospitais da cidade.

O motorista do caminhão não se feriu. Durante o atendimento, o tráfego no trecho foi parcialmente interrompido. As autoridades continuam apurando as circunstâncias do acidente.



