Micro-ônibus deixa 13 pessoas feridas na ERS-324, em Passo Fundo

Na madrugada desta terça-feira (16), por volta da 1h, um acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus deixou 13 pessoas feridas na ERS-324, em Passo Fundo, no km 167 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão seguia no sentido Pontão a Passo Fundo quando, por motivos ainda investigados, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o micro-ônibus, que transportava 12 passageiros e o motorista.

O condutor do coletivo sofreu ferimentos graves e precisou ser desencarcerado, enquanto os passageiros tiveram lesões leves. Todos foram atendidos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo e levados a hospitais da cidade.

O motorista do caminhão não se feriu. Durante o atendimento, o tráfego no trecho foi parcialmente interrompido. As autoridades continuam apurando as circunstâncias do acidente.









■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.







