Paim destaca luta do ex-senador Abdias Nascimento contra o racismo

Em pronunciamento nesta quinta-feira (20), o senador Paulo Paim (PT-RS) homenageou o ex-senador Abdias Nascimento (1914-2011), que dedicou sua vida à luta contra o racismo e pelos direitos dos negros. Lembrando que o dia 23 de maio marca os dez anos de seu falecimento, Paim disse que Abdias foi um homem à frente do seu tempo.

— Ele foi escritor, artista plástico, teatrólogo, político (deputado federal e senador), poeta e um dos maiores ativistas pelos direitos da população negra no Brasil e no mundo — destacou Paim.

Paim citou a trajetória cultural e política de Abdias, iniciada ainda nos anos 1930, e que teve como um dos pontos mais destacados a fundação do Teatro Experimental do Negro. Também ressaltou seu papel na organização de eventos históricos, como o Congresso Nacional do Negro, em 1950.

O senador lembrou que Abdias foi preso em 1941, durante o Estado Novo, e décadas depois amargou o exílio devido ao Ato Institucional Número 5 (AI-5), em 1968. A partir de então, Abdias foi professor universitário nos Estados Unidos e desenvolveu uma carreira como artista plástico.

Paim também observou que, após 12 anos de exílio, Abdias do Nascimento teve um papel importante no processo de redemocratização do Brasil, sendo fundador do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Como deputado federal, Abdias elaborou em 1983 a primeira proposta legislativa com o objetivo de instituir políticas para a promoção da igualdade racial. E, em 1991, ele se tornou senador.