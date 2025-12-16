Brigada Militar apreende mais de 12 mil carteiras de cigarros em Horizontina

Na tarde desta segunda-feira (15), a Brigada Militar, por meio do 4º BPAF – Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, realizou uma apreensão significativa em Horizontina. Uma caminhonete S10, com placas falsas, foi interceptada transportando cigarros contrabandeados destinados à entrada ilegal no país.

Durante a abordagem, o veículo fugiu e acabou colidindo contra um barranco próximo ao Anel Rodoviário – ERS 305. O condutor abandonou a caminhonete e conseguiu escapar, não sendo possível sua prisão.

No total, foram apreendidas 12.608 carteiras de cigarros estrangeiros. A ação representa um golpe importante contra o contrabando na região e reforça o compromisso da Brigada Militar no combate a crimes de fronteira. A operação evidencia a importância do trabalho integrado das forças de segurança para proteger a população e a integridade do território nacional.