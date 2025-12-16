Justiça concede regime aberto a ex-sócio da boate Kiss

A Justiça concedeu, na tarde desta segunda-feira (15), a progressão para o regime aberto ao ex-sócio da boate Kiss Elissandro Spohr, conhecido como Kiko. Com a decisão, ele se torna o primeiro dos quatro réus a obter liberdade condicional com uso de tornozeleira eletrônica.

O benefício foi concedido após pedido da defesa e reconhecimento do cumprimento dos requisitos legais. Entre as condições impostas estão a manutenção de vínculo de trabalho e o comparecimento periódico à Justiça.

Elissandro também seguirá sob monitoramento eletrônico durante o cumprimento do regime aberto. A defesa afirma que ele vem cumprindo integralmente todas as determinações judiciais.

O réu estava recolhido na Penitenciária Estadual de Canoas. Ele é um dos condenados pelo incêndio na boate Kiss, ocorrido em 2013, em Santa Maria.

A tragédia deixou 242 mortos e mais de 630 feridos. Inicialmente, Elissandro foi condenado a 22 anos e seis meses de prisão. A pena foi reduzida para 12 anos após decisão do TJRS.

Em nota, a defesa reiterou o cumprimento das obrigações judiciais pelos réus.

