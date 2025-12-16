Ministério da Justiça lança site com os foragidos mais procurados do país

Os foragidos da Justiça mais procurados do Brasil passam a ter suas fotos divulgadas em um site criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A plataforma permite o intercâmbio de informações entre os estados.

Também estimula a colaboração direta da população no combate ao crime. O acesso pode ser feito pelo endereço gov.br/captura.

As denúncias podem ser realizadas pelos telefones 190 e 197, com garantia de anonimato.

Cada estado e o Distrito Federal podem indicar até oito alvos prioritários.

A seleção considera critérios como gravidade do crime e vínculos com organizações criminosas.

A chamada “lista vermelha” pode reunir até 216 nomes. Atualmente, o cadastro conta com 198 foragidos.

O Rio Grande do Sul indicou sete criminosos para a lista. A relação inclui apenas três mulheres em todo o país. A iniciativa integra o Programa Captura, voltado à prisão de criminosos de alta periculosidade.

