Operação prende dois homens e apreende armas e cigarros em Derrubadas

Na tarde de segunda-feira (15/12), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar e do 3º Batalhão de Choque realizaram a prisão de dois homens no município de Derrubadas. A ação ocorreu durante atividades da Operação Cerco de Aço.

Durante patrulhamento tático motorizado, a equipe de Operações Ribeirinhas, após troca de informações com guarnições do 7º BPM, tentou abordar um veículo que estava em situação de busca e apreensão e que possivelmente transportava cigarros de origem estrangeira.

No deslocamento, os policiais visualizaram um veículo com as mesmas características saindo de uma propriedade rural. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor entrou rapidamente em um galpão, abandonou o veículo e fugiu a pé em direção a uma área de mata, não sendo localizado.

Em buscas realizadas no veículo e no interior do galpão, os policiais localizaram duas espingardas calibre 20, uma espingarda calibre .22 semiautomática com supressor, um rifle calibre .22 com luneta e supressor, um rifle de pressão adaptado para calibre .22, dois rifles calibre .22 com supressor, uma pistola calibre .22, uma espingarda calibre .22, 1.279 munições intactas calibre .22, 98 cartuchos calibre 12, 61 cartuchos calibre 20, quatro cartuchos calibre 36, um cartucho de calibre não identificado, dois rádios comunicadores, 4.010 maços de cigarros, quatro lunetas, cinco carregadores de rifle calibre .22, um carregador de pistola calibre .22, um supressor calibre .22 e uma mochila contendo grande quantia em dinheiro.

No local, estavam dois homens, que informaram serem proprietários do galpão. Diante dos fatos, o veículo e todo o material foram apreendidos, e os dois indivíduos receberam voz de prisão em flagrante, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.