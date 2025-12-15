Colisão envolvendo carreta e caminhão na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela.

Um acidente de trânsito foi registrado após as 17 horas desta segunda-feira (15), na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela na chamada serrinha.

Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos e SAMU atendem a ocorrência.

Informações preliminares indicam que os dois motoristas e um caroneiro de um dos veículos envolvidos escaparam ilesos.

Brigada Militar no local. Tráfego em meia pista.

Materia em atualização...









