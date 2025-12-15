Suspeitos presos após tentativa de homicídio em Seberi

Na manhã deste domingo (14), por volta das 8h30, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no município de Seberi. A vítima é um adolescente, que teve a identidade preservada pelas autoridades.

Após o chamado, guarnições da Brigada Militar iniciaram diligências em conjunto com a Polícia Civil. A ação rápida resultou na prisão do autor do crime em sua residência.

No local, os policiais também identificaram outro indivíduo que possuía mandado de prisão em aberto. Diante da situação, ambos foram detidos.

O autor da tentativa de homicídio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Já o foragido foi conduzido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.